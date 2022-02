Inflation so hoch wie 1984: Soll der Staat per Preisdeckel eingreifen?

So sieht das im Wesentlichen auch WIFO-Chef Gabriel Felbermayr, der Orbans Preisdeckelung klar heraus als einen „populistischen Unsinn“ bezeichnet und auf dessen „Wahltaktik“ zurückführt.

Staatliche Preiskontrollen würden letztlich falsche Signale aussenden und Nachfrage wie Angebot verzerren. Felbermayr: „Die Preise sind hoch, wenn die Güter knapp sind. Mit einem Preisdeckel verstärkt man nur die Knappheit. Im Endeffekt bekämpft man ein Symptom und nicht die Ursache.“ Soll heißen: Würde der Staat beispielsweise die Energiepreise deckeln, hätten Haushalte wie Betriebe weniger Anreize Strom und Gas zu sparen sowie die Produzenten weniger Anreize, ihre Kapazitäten auszuweiten.

Soweit die Theorie. In Großbritannien hat man es dennoch versucht. Mit dem zweifelhaften Erfolg, dass Energieversorger, die Gas wesentlich teurer einkaufen mussten, als sie es weiterverkaufen konnten, in die Pleite geschlittert sind. Nun will London mit einem speziellen Kreditprogramm aushelfen.

In Österreich, sagt Felbermayr, gebe es keinen wirklichen Grund für solch staatliche Eingriffe. Es gebe schlicht bessere Instrumente, denn in der Regel handle es sich hier um ein „sozialpolitisches Problem“ bei besonders Einkommensschwachen.

Felbermayr: „Dass Haushalte jetzt Schwierigkeiten haben, ihre Strom- und Gasrechnung zu begleichen, ist ärgerlich, aber die meisten Österreicher können sie zahlen. Sie sind weder verarmt noch bedürftig.“ Spezifische Zuschüsse für ärmere Schichten hält der Top-Ökonom daher für sinnvoller. Oder etwa auch eine „Nachbesserung bei der Steuerreform“, wenn ein möglicher Geldsegen mehr in der Breite wirken soll.

Vorerst hat die Regierung freilich keine weiteren Schritte gegen die Inflation angekündigt. Auch die EZB glaubt, dass die monatlichen Teuerungsraten im Jahresverlauf ohnehin sinken werden. Sie will die Zinsen deshalb weiterhin nicht anheben.