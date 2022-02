Höchststand seit 1984: Jänner-Inflation springt auf 5,1 Prozent

Im November und Dezember betrug die Jahresteuerung 4,3 Prozent, doch bei den Preissteigerungen ist vorerst kein Ende in Sicht. Im Jänner dürfte die Inflation bereits 5,1 Prozent betragen haben. Das geht aus der Schnellschätzung der Statistik Austria hervor, die am MIttwoch veröffentlicht wurde. Hauptpreistreiber sind wie in der Vormonaten die Energiepreise.

"Zu Jahresbeginn ist die Inflationsrate voraussichtlich auf 5,1% angestiegen, den höchsten Wert seit November 1984. Der Anstieg der Treibstoffpreise im Jahresabstand fiel im Jänner 2022 zwar etwas weniger kräftig als noch im Vormonat Dezember aus, trieb die Teuerung aber weiter an. Hinzu kamen starke Preisschübe bei den Strom- und insbesondere den Gaspreisen", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.