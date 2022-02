Vorerst kaum Entspannung bei Strom- und Gaspreisen

Auch beim Gas ist die Rechnung Jänner oder ab Februar für manche teurer. Die aktuelle Heizsaison geht von Oktober 2021 bis März 2022. Bisher war der Winter im Vergleich zum Durchschnitt laut der letzten fünf Jahre von Oktober bis Dezember in Summe um rund 6 Prozent kälter. Dabei waren der Oktober und November etwas kälter, der Dezember etwas wärmer. Auch beim Gas sind die Netztarife gestiegen: Für einen Durchschnittshaushalte mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh verteuern sich die Netzentgelte laut E-Control um 4 Prozent bzw. 12 Euro im Jahr.

Der nächste Winter könnte teurer werden. Die jetzige Situation habe wahrscheinlich Auswirkungen bis Ende nächsten Winter, erst dann sei mit eine Entspannung zu rechnen, so Mayer. Eine Halbierung der Gas-Großhandelspreise auf gut 40 Euro pro Megawattstunde (MWh) sei erst im Frühjahr 2023 zu erwarten, so Mayer. Bei Strom sei in den nächsten Jahren nicht mit Großhandelspreisen von wesentlich unter 100 Euro pro MWh zu rechnen, für das erste Quartal 2023 seien es derzeit 225 Euro/MWh, für das zweite Quartal 117 Euro/MWh.