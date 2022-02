Elektroindustrie: Hohe Energiepreise und Lieferengpässe belasten

Die Elektro- und Elektronikindustrie sieht die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet und fordert von der Politik eine Entlastung der heimischen Industrie.

Lieferengpässe, fehlende Ressourcen, hohe Rohstoffpreise, Fachkräftemangel, letztlich die Corona-Pandemie - all das beschere den Firmen nach wie vor eine instabile Situation und belaste die Branche, so FEEI-Geschäftsführerin Marion Mitsch. Aktuell sei man zwar gut unterwegs, aber noch nicht ganz auf dem Vorkrisenniveau von 2019.

Enormer Druck

"Kostenseitig ist die Branche einem enormen Druck ausgesetzt, ein Ende ist vorläufig nicht absehbar", so die Geschäftsführer des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) am Dienstag in einer Pressemitteilung.