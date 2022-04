Börse aktuell: Netflix-Aktie crasht um 25 Prozent

Angetrieben von deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen vom US-Häusermarkt hat die Wall Street am Dienstag starke Zugewinne eingefahren. Der Dow Jones Industrial stand zum Schluss um 1,45 Prozent höher bei 34.911,20 Punkten. Der S&P-500 ging mit einem Plus von 1,61 Prozent bei 4.462,21 Einheiten aus dem Handel. Der Nasdaq Composite schloss um deutliche 2,15 Prozent fester bei 13.619,66 Punkten. Entgegen der Erwartungen am Markt ist die Zahl der Baubeginne in den USA im März gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten diese um 0,3 Prozent zu. Von Analystenseite war eigentlich mit einer deutlichen Eintrübung um 1,6 Prozent gerechnet worden. Die Baugenehmigungen legten ebenso um 0,4 Prozent zu. Hierbei hatten Experten im Vorfeld mit einem Minus von 2,4 Prozent gerechnet.

Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist besser in das neue Jahr gestartet als von den Analysten erwartet. Der Konzern habe den Markt in allen Regionen und Geschäftsbereichen übertroffen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mit. Dabei setzt sich der Wachstumstrend auf dem globalen Schönheitsmarkt laut L'Oreal fort. Wobei das Kaufverhalten der Verbraucher von der Inflation unbeeinflusst bleibe. L'Oreal steigerte die Umsätze im ersten Quartal um 19 Prozent auf über 9 Milliarden Euro. Das ist rund eine viertel Milliarde Euro mehr als die von der Finanzagentur Bloomberg befragten Analysten im Schnitt erwartet hatten. Bereinigt um Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte betrug das Wachstum 13,5 Prozent. Über ein Viertel der Erlöse erzielte L'Oreal dabei online, aber auch der Einzelhandel zeige sich erholt, hieß es in der Mitteilung. Trotz der bestehenden Unsicherheiten auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs bleibt das Management zuversichtlich, im Gesamtjahr den Markt übertreffen zu können.

Der italienische Autobahn-Raststättenbetreiber Autogrill und der Schweizer Duty-free-Shop-Betreiber Dufry planen eine Fusion. Damit würde ein weltweiter Marktführer im Bereich Travel Retail entstehen, berichtete am Dienstag die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Italien. Die Gerüchte wurden von Autogrill nicht dementiert. "Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie ist Autogrill an der Bewertung verschiedener strategischer Möglichkeiten interessiert und führt zu diesem Zweck auch Gespräche mit Betreibern des Sektors mit dem vorrangigen Ziel, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern und die Wertschöpfung für alle Beteiligten fortzusetzen", hieß es in einer Erklärung des Konzerns. Die Fusionsgerüchte beflügelten die Autogrill-Aktie an der Mailänder Börse. Diese kletterte um 12,3 Prozent. Die Dufry-Aktie an der Börse in Zürich stieg um 1,6 Prozent.

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag nach dem langen Osterwochenende mehrheitlich knapp tiefer aus dem Handel gegangen. Nach starken Verlusten am Vormittag erholten sich die europäischen Aktienmärkte nach einem starken US-Start am Nachmittag. Der Euro-Stoxx-50 notierte am Schluss 0,47 Prozent tiefer bei 3.830,76 Punkten. Der DAX kam in Frankfurt auf ein knappes Minus von 0,07 Prozent bei 14.153,46 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 ermäßigte sich um 0,20 Prozent bei 7.601,28 Zählern. Neben dem Krieg in der Ukraine und Corona-Lockdowns in China belastet allerdings die aktuelle Diskussion um die Straffung der Geldpolitik die Märkte.

Volkswagen will wegen der globalen Machtverschiebung nach dem russischen Überfall auf die Ukraine seine Abhängigkeit von China verringern. Dafür will der deutsche Autokonzern stärker in den USA wachsen. "Zu diesem Zweck werden wir einen ehrgeizigen Wachstumsplan umsetzen, da die jüngsten geopolitischen Veränderungen und der verstärkte Blockaufbau unsere globale Verwundbarkeit, insbesondere in Bezug auf die USA, aufgedeckt hat", erklärte Konzernchef Herbert Diess am Dienstag.

Zulegen konnten aber Öl- und Autowerte. Die Ölpreise haben am Dienstag in der Früh zwar nachgelassen, übers verlängerte Wochenende betrachtet gab es aber ein Plus. Total gewannen zuletzt 2,4 Prozent an Wert, bei Eni war es ein Plus von 0,4 Prozent. Neben Stellantis ging es für die Titel von Volkswagen (+2,0 %), BMW (+1,3 %) und Mercedes (+1,0 %) ebenfalls nach oben.

Die bereits am Ostermontag geöffneten US-Börsen hatten moderat negative Vorgaben geliefert. Neben dem Krieg in der Ukraine und Konjunktursorgen in China aufgrund neuer Corona-Lockdowns beschäftigt die Zinspolitik der Notenbanken die Aktienmärkte weiter. Am Donnerstag - dem letzten europäischen Handelstag vor dem Osterwochenende - hatte die Europäische Zentralbank (EZB) noch entschieden, die Leitzinsen nicht anzutasten.

Der Ukraine-Krieg hat die Weizenpreise auf ein neues Rekordhoch schnellen lassen. Die Weizennotierung an der Warenterminbörse Euronext in Paris liegt aktuell bei 403 Euro je Tonne. Damit wird das bisherige kriegsbedingte Allzeithoch von 396 Euro je Tonne von Anfang März deutlich übertroffen. Am 23. Februar, einen Tag vor dem russischen Einmarsch, hatte der Preis nur 287 Euro betragen. Das geht aus einem aktuellen Marktbericht der Agrarmarkt Austria (AMA) hervor.

