Österreich hat gemessen an der Landesgröße ein sehr hohen Speichervolumen. Mit 95,5 Terawattstunden (TWh) fassen sie gut einen Jahresbedarf. Dass die Füllstände heuer relativ niedrig sind, hat mehrere Gründe. Zum einen war die letzte Heizsaison relativ lang, die Phase der Einspeicherung hat 2021 also erst spät begonnen.

Hohe Energiepreise

Zweitens, und deutlich gewichtiger, wurden im Frühling 2021 in vielen Ländern die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zurückgefahren. Mit dem Anspringen der Wirtschaft stieg weltweit die Nachfrage von Energie – und damit die Preise. Dazu trug neben einer Hitzewelle in Asien auch eine Trockenflaute in Deutschland bei, denn aufgrund der niedrigeren Erträge von Wind- und Wasserkraft mussten europaweit mehr Kohle und Gas zur Stromproduktion verbrannt werden. Da die Energiepreise den gesamten Sommer hindurch hoch waren, war es für die Unternehmen unattraktiv, mehr Gas als notwendig einzulagern.

Dementsprechend waren die Gasspeicher bereits im Herbst relativ schlecht gefüllt. In der Vergangenheit hat der staatlich kontrollierte russische Gazprom-Konzern in solchen Situationen oftmals kurzfristig die Liefermengen erhöht und so von der hohen Nachfrage profitiert.