Experte: EU-Stromnetz ohne Atomkraft ist möglich

„Würden Staaten wie Frankreich, die viel Atomstrom produzieren, so ein ambitioniertes Erneuerbaren-Ausbaugesetz beschließen wie Deutschland oder Österreich und das auch ernst nehmen, wäre ein Umstieg in den nächsten dreißig Jahren ohne Weiteres machbar.“ Was fehle, sei überall der politische Wille. Das Potenzial zur Produktion von ausreichend Strom aus Solar- und Windenergie sei auch in Frankreich gegeben.

Getzinger, er leitet die „Science, Technology and Society Unit“ der TU Graz, fürchtet auch in der Zukunft keine Instabilitäten durch „Dunkelflauten“ – bis dahin seien mehr als ausreichend Speicher vorhanden. Die neuen Batterietechnologien würden sich rasant entwickeln, noch in diesem Jahrzehnt, schätzt der Experte, sei das kein Problem mehr. Und auch die Ressourcen dafür wären in ausreichender Menge vorhanden. „Lithium ist ein Massenrohstoff.“