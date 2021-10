Zwar hält Staatschef Emmanuel Macron vor den Präsidentenwahlen 2022 an Frankreichs Plänen fest, den Anteil des Atomstroms im Energiemix bis 2035 von derzeit 70 auf 50 Prozent zu senken. Auch sollen einige alte Reaktoren abgeschaltet und mehr in erneuerbare Energien investiert werden. Mit Blick auf die Industrie und die unter hohen Energiepreisen leidenden Haushalte will Macron aber sogenannte Mini-Atomreaktoren bauen lassen – die sich allerdings erst im Entwicklungsstadium befinden.

Zudem fungiert Macron als Wortführer der Atomkraftbefürworter in der EU, zu denen neben Frankreich auch Tschechien, Ungarn, Slowakei, Finnland, Slowenien, Kroatien, Polen, Bulgarien und Rumänien zählen. Sie alle sehen die Zukunft in der Atomkraft. Insgesamt erzeugen 14 der 27 EU-Länder Atomstrom, Kroatien ist zu 50 Prozent am AKW Krsko in Slowenien beteiligt.