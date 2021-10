Wie strahlend wird die Energiewende?

In Europa ist die Atomkraft essenziell für die Energieproduktion. Die Hälfte der EU-Staaten setzt auf Atomkraft, EU-weit wird knapp ein Viertel des Stroms in 106 Reaktoren generiert. Weltweit sind rund 450 Atomkraftwerke in Betrieb, die etwa zehn Prozent des globalen Stroms erzeugen, und es liegen Pläne für 59 neue Atomkraftwerke am Tisch, mehr als die Hälfte davon in China, Indien und Russland.

Was spricht für Atomkraft? Wesentlich ist das Argument, dass ein AKW viel Strom produziert. Das japanische Kernkraftwerk Kashiwazaki Kariwa hat mit seinen sieben Meilern eine weltweite Rekord-Leistung von 8.200 Megawatt. Zum Vergleich hat Österreichs größtes Donau-Laufkraftwerk in Altenwörth (NÖ) eine maximale Leistung von 328 Megawatt. Klar, dass man da immer gerne auf diese Option schielt. Und: AKW laufen ohne direkte CO 2 -Emissionen. Beim Weltklimarat gilt es als klimaneutrale Technologie, in der EU wird derzeit genau darüber heftig gestritten.

Und was spricht dagegen?