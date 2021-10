Klimakonferenz: Streit um Kohle (Abbau) und Kohle (Finanzierung)

In Paris wurde außerdem vereinbart, dass die nationalen Klimaziele (NDC, Nationally determined contributions) alle fünf Jahre überprüft werden müssen. Weil 2020 coronabedingt keine Klimakonferenz stattfand, soll das in Glasgow nachgeholt werden. Dann geht es, wie ebenfalls im Paris-Abkommen vereinbart, um das „global stocktake“ (weltweite Bestandsaufnahme): 2021 bis 2023 findet die erste Periode statt, in der die Umsetzung der CO 2 -Reduktion überprüft und der Fortschritt bewertet wird – die Staaten bekommen quasi ein Klimaschutz-Zeugnis. Die Modalitäten dazu müssen noch verhandelt werden.

Besonders heikel ist das Thema Klimafinanzierung: Die Industriestaaten hatten eigentlich versprochen, ab 2020 einen UNO-Klimafonds mit jährlich 100 Milliarden Dollar zu füllen. „Dieses Ziel ist klar verfehlt worden, im besten Fall sind wir bei 80 Milliarden“, erklärt die Grazer Wirtschaftswissenschafterin und IPCC-Autorin Birgit Bednar-Friedl.

Sie hofft, dass die Lücke ausgeglichen wird. Das Geld dürfen die vom Klimawandel am schwersten betroffenen Staaten für zwei große Bereiche verwenden: für Klimawandel-Anpassung, damit sind etwa Küstenschutz, Tech- und Know-how-Transfer oder Prognose- und Frühwarnsysteme gemeint. Und für Klimaschutz, etwa den Ausbau von grüner Stromproduktion, aber auch Vermeidung von anderen Treibhausgasen wie Methan oder Lachgas.

„Phasing out coal“, also das Aus für Kohle, wird ein weiterer wichtiger Punkt. Forscherin Bednar-Friedl gibt zu Bedenken, dass Kohle weltweit verfügbar, aber ein enorm CO 2 -intensiver Energieträger ist, auf den ärmere Staaten nur schwer verzichten können.

Letzter Punkt betrifft den Waldschutz: einerseits, wie die großen CO 2 -Speicher (Regenwälder, boreale Wälder des Nordens) erhalten und geschützt werden können, andererseits geht es um die Frage von Holz als Rohstoff – und wie nachhaltig dieser ist.

Was erwartet sich die Forscherin konkret von Glasgow?

Bednar-Friedl erklärt: „Ich bin etwas optimistischer geworden. Ich glaube nicht, dass wir den ganz großen Meilenstein schaffen, dass alle Länder deutlich ambitioniertere Ziele abgeben. Aber es könnte eine Einigung auf einen konkreteren Fahrplan geben, wie wir in den kommenden fünf Jahren genau dahin kommen können. Für mich wäre ein zu schwaches Ziel, auf das sich alle einigen können, ein wesentlich schlechteres Ergebnis als ein wirkungsvolleres Ziel, auf das sich noch nicht alle einigen können.“