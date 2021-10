Wenn alle mit dem E-Auto fahren würden...

Private Autos stehen etwa 90 Prozent der Zeit über, typischerweise zu Hause und am Arbeitsplatz, so Daniel Hantig von der Regulierungsbehörde E-Control. Deswegen könnten die Akkus der Autos auch als Pufferspeicher dienen und so zur Entlastung der Stromnetze beitragen. Die durchschnittliche wöchentliche Kilometerleistung entspreche zudem etwa einer vollen Akkuladung. Schnellladestationen wären deswegen vor allem an öffentlichen Orten, etwa entlang von Überlandstraßen nötig.

Derzeit gibt es in Österreich 4.972 Ladestationen mit 9.773 Ladepunkten, an Schnellstraßen und Autobahnen findet sich im Schnitt alle 80 Kilometer eine. Die EU-Kommission empfiehlt ein Verhältnis von einem öffentlichen Ladepunkt für zehn Elektroautos. Für den gesamten motorisierten Pkw-Verkehr in Österreich wären also 460.000 öffentliche Ladepunkte nötig. Im dicht besiedelten Gebiet, wo die meisten Fahrzeughalter keine privaten Stellplätze haben, ist der Bedarf höher als am Land.

Genaue Zahlen zum geplanten Ausbau gibt es beim Klimaschutzministerium auf Anfrage des KURIER nicht, diese sollen erst noch erarbeitet werden.