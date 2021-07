Klimawende: Europas Fahrplan in Richtung null Treibhausgase

„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, musste Timmermans eingestehen. Denn die massiven Preisanstiege werden vor allem jene schmerzen, die ohnehin kaum genug Geld haben, ihre Heizkosten zu bezahlen. Aber, so der Klimakommissar, alle bisherigen Maßnahmen haben nicht ausgereicht. So etwa sanken die -Emissionen in der EU seit 1990 um 24 Prozent. Nun sollen binnen nur neun Jahren noch erheblich mehr Einsparungen erreicht werden. Neue Maßnahmen mussten also her:

Die für Konsumenten vermutlich Einschneidendste ist das kommende Aus für Benzin und Dieselfahrzeuge. Ab 2035 darf nach Vorschlag der Kommission in Europa kein neues Auto mehr Emissionen ausstoßen. Die Richtung geht also völlig in E-Mobilität.

Dass ihr vonseiten der mächtigen Autobranche massiver Widerstand entgegen wehen wird, will Kommissionschefin von der Leyen nicht bestreiten. Doch sie antwortet: „Alle Sektoren müssen mitmachen, auch der Autosektor. Aber schon jetzt hat ein Dutzend der deutschen Autobauer angekündigt, dass sie auf emissionsfreie Fahrzeuge umstellen werden.“