Für EU-Klimaziel: Aus für neue Benziner und Dieselautos ab 2035

Bio-Kraftstoffe und E-Kraftstoffe sollen zwar gefördert werden, sie werden aber nach Plänen der EU-Kommission nur eine Übergangslösung sein. Die Zukunft geht in Richtung E-Autos.

Ob es letztlich genauso so kommt, ist aber noch nicht sicher: Auf den Vorschlag der Kommission müssen sich auch noch die EU-Regierungen und das EU-Parlament einigen. Dass dabei vor allem von Deutschland und seiner mächtigen Autobranche eher gebremst wird, wird in Brüssel angenommen.

Generell wird im Klimapaket gelten:

Heizen und Fahren wird teuer - Gebäude und Verkehr im Emissionshandelssystem

Der Verbrauch fossiler Brennstoffe wird teuer - egal, ob im privaten oder im Wirtschaftsbereich. Egal, ob im Schiffs- und Flugverkehr, egal ob beim Heizen daheim oder beim Fahren. Und damit wird es jeden EU-Bürger betreffen.

"Die Politik muss den Bürgern sagen, dass die Zeit, in der die Klimapolitik für niemanden finanzielle Auswirkungen hatte, endgültig vorüber ist", warnt der Direktor des Potsdam-Institutes für Klimaforschung gegenüber dem deutschen Handelbslatt.

EU-weit wird für die im Verkehr und in Gebäuden genutzten Brennstoffe ein Emissionshandelssystem geschaffen. Der Preis fossiler Brenn- und Kraftstoffe wie Erdgas, Kohle, Diesel und Benzin wird sich dann deutlich erhöhen.

Diese Maßnahme ist sehr umstritten: Verbraucherschutzverbände, Sozialdemokraten und Grüne sind dagegen, sie befürchten extreme Benachteiligung von Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen. Schon jetzt gibt es in der EU 34 Millionen Menschen, die ihre Energierechnung kaum oder nicht bezahlen kann.

Ein Sozial-Fonds für ämere Bevölkerungsgruppen

Als Ausgleich schlägt die EU-Kommmission einen Sozial-Fonds vor. Dieser soll genau aus diesen Einnahmen gespeist werden, die der erweiterte Emissionshandel einbringen wird. Das Geld soll ärmeren Bürgern und ärmeren Ländern und Regionen zukommen.

Denn ein einheitlicher, EU-weiter CO₂-Preis hat in Tirol andere Wirkung als in den ärmsten Regionen Europas, in Rumänien oder Bulgarien. Kritiker befürchten heftigen Streit, welcher Staat wie viel Geld aus dem Fonds bekommen soll.

Österreich, die Niederlande und einige weitere EU-Staaten sind überhaupt dagegen. Sie argumentieren, es gäbe bereits genügend Geldtöpfe in der EU, aus denen man in diesem Fall schöpfen könnte.



"Grüner Flugzeugtreibstoff"

Auch im notorisch Co2-intensiven Flugverkehr müssen die Treibhausgase sinken. Deshalb soll der Einsatz des in der EU verwendeten „grünen Flugzeugtreibstoffs“ massiv erhöht werden.

Alle Flugzeuge, die von EU-Flughäfen abfliegen, sollen verpflichtet werden, zumindest teilweise „grünen Flugzeugtreibstoff“ beizumischen. Zunächst zwei Prozent, dann fünf Prozent im Jahr 2030. Bereits 20 im Jahr 2035 und fast zwei Drittel im Jahr 2050.

Derzeit machen die "grünen Treibstoffe" weniger als ein Prozent der in der EU verwendeten Flugzeugkraftstoffe aus. Sie bis zu fünfmal teurer sind als Kerosin.

Auf Kerosin soll zudem eine Steuer eingehoben werden - schwierig dabei ist aber, dass alle EU-Staaten bei Steuerfragen zustimmen müssen. Und es gibt Widerstand. Österreich sprach sich zuletzt gemeinsam mit Luxemburg und Belgien dafür aus, die Besteuerung solle "unverzüglich" in Kraft treten und wirksam genug sein, um die Dekarbonisierung zu beschleunigen. Auch hier scheint jedenfalls unausweichlich: Fliegen wird teurer werden.

Weniger Verschmutzungsrechte

Für die europäische Industrie und den Energiesektor gilt zudem:

Im Rahmen des Emissionshandelssystems wird es weniger Verschmutzungsrechte geben. An die 11.000 europäische Unternehmen brauchen derzeit für den Ausstoß bestimmter Treibhausgase Zertifikate, die sie entweder kaufen müssen oder kostenlos zugeteilt bekommen.

Die Menge an Zertifikaten sinkt stetig, dadurch werden sie auch immer teurer - für Unternehmen ein Anreiz, ihre Emissionen soweit wie möglich zu reduzieren. Die Menge der verfügbaren Verschmutzungszertifikate wird also in den kommenden Jahren noch stärker gesenkt, ebenso wie jene der kostenlos abgegebenen Zertifikate.

Neues Werkzeug: Grenzausgleichmechanismus

Schließlich geht es auch noch darum, die europäische Industrie zu schützen: Sie muss ihren Treibhausgasausstoß massiv senken, während ausländische Industrie weiter mit hohem Co2-Ausstoß produziert.

Deshalb ist ein sogenannter CO2-Grenzausgleichsmechanismus geplant. Er soll Arbeitsplätze sichern und verhindern, dass Emissionen ins Ausland verlagert werden. Auf bestimmte Produkte könnte so eine CO2-Abgabe eingeführt werden - damit wird Strom, Stahl, Aluminium und Düngeittel aus Nicht-EU-Ländern mit weniger strengen Klimaschutzauflagen deutlich teurer.

Das Problem: Es muss WTO-kompatibel sein, darf also nicht als protektionistische Maßnahme verstanden werden. Das aber ist noch alles andere als sicher, zudem würde die Maßnahme frühestens ab 2026 wirksam werden. Zahlreiche Ökonomen bezweifeln zudem die Wirksamkeit dieses extrem komplizierten, vermutlich hohen bürokratischen Aufwand schaffenden Schrittes.