Gewessler zum Straßenbau-Stopp: "Mit mir sitzt auch der Klimaschutz am Tisch“

KURIER: Ihre Entscheidung, die großen Straßenbauprojekte der Asfinag neu evaluieren zu wollen, hat für viel politische Verstimmung, in der Koalition und mit den Ländern, gesorgt. Was soll da überhaupt evaluiert werden?

Lenore Gewessler: Solche Infrastrukturprojekte haben eine große Bedeutung, weil was wir jetzt bauen bestimmt, wie unser Verkehrssystem in Zukunft funktioniert, also wie wir morgen und in den kommenden Jahrzehnten unterwegs sein werden. Bei Infrastrukturprojekten sitzen immer sehr viele Interessen am Tisch – regionale, überregionale, die Interessen der Wirtschaft. Und mit mir sitzt jetzt auch der Klimaschutz und der Umweltschutz am Tisch. Deswegen wird evaluiert, und wir stellen die Fragen, die jetzt wichtig sind: Was heißt das für unser Klima, was für unsere Bodenversiegelung – wir sind ja Europameister bei der Versiegelung, haben uns aber konkrete Ziele gesetzt, die auch verwirklicht werden sollen. Und wir haben uns auch Klimaschutzziele gesetzt, Klimaneutralität bis 2040. Da geht es auch um die Zukunft unserer Kinder. Genau deswegen stellen wir diese Fragen, das wird bis Herbst abgeschlossen sein.

Wie wollen Sie da die vielen Interessen gewichten? Aus Naturschutzsicht geht es ja schon einmal nicht, durch ein Schutzgebiet eine Autobahn zu bauen.

Klar ist, dass wir auch in Zukunft eine Infrastruktur brauchen, die alle Bedürfnisse sicherstellt, die aber auch sicherstellt, dass wir unser Ziel nach Klimaneutralität bis 2040 erreichen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns die paar Monate Zeit nehmen, um reflektieren zu können, ob Entscheidungen, die eine Jahrzehnte alte Historie haben, auch heute noch vernünftig sind.

Also kann bei der Evaluierung auch am Ende ein Nein rauskommen für Projekte wie den Lobau-Tunnel?

Natürlich kann am Ende einer Evaluierung herauskommen, dass Projekte, die man vor 40 Jahren gestartet hat, aus heutiger Sicht und mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft nicht mehr vernünftig sind.

Sollen wir denn gar keine Straßen mehr bauen, ist das Ihr Ziel?

Nein, wir werden auch in Zukunft Autofahren und Straßen brauchen, genauso wie wir mit dem Zug fahren werden oder mit dem Rad. All das braucht Infrastruktur. Wir müssen nur das Verkehrssystem in Summe so bauen, dass wir klimafreundlich unterwegs sein können. Dafür brauchen wir die passende Infrastruktur.

Denken Sie, die Menschen verstehen was sie mit dem Abwägen von Klimaschutz und Straßenbau meinen?

Der Klimaschutz ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Alleine wenn wir schauen was die letzten Tage und Wochen in den Medien war: In Kanada hatte es 50°C, in Tschechien wütete ein Tornado, das Meer im Golf von Mexiko brannte, und bei uns, in Ober- und Niederösterreich, sind große Teile der Ernte durch Unwetter vernichtet. Das ist ein eindeutiger Handelsauftrag, und da spielt die Infrastruktur eine zentrale Rolle.

Aber was kann und soll das kleine Österreich da ausrichten?

Das passiert ja nicht nur in Österreich, die ganze Welt macht sich auf den Weg. Wir haben uns vorgenommen, nicht weiter zu warten, sondern voranzugehen. Wir zeigen vor, dass es gut geht, und dass Klimaschutz zu mehr Lebensqualität führt. Zum Beispiel dass man klimafreundlich mobil sein kann. Mit Rekordinvestitionen in Bahn und Stadtregionalbahnen. Salzburg, jetzt Linz. Innsbruck kommt als nächstes. Weil wir weiter mobil sein müssen und wollen, Der Auftrag an die Politik ist, sicherzustellen, dass das klimafreundlich möglich sein muss.

Dennoch, die Wirtschaftslandesräte laufen wegen Ihrer Entscheidung Sturm, die Gesprächsbasis soll frostig sein. Wundert Sie das?

Die Wirtschaftslandesräte haben einen Beschluss gefasst und ihre Interessen noch einmal auf den Tisch gebracht. Die sitzen ja schon länger am Tisch. Mit mir ist jetzt auch der Klimaschutz dabei. All das berücksichtigen wir natürlich bei der Evaluierung.

Und wie sehr ist damit auch das Klima der Koalition belastet?

Wir haben uns im Regierungsprogramm gemeinsam dazu bekannt, dass wir die Klimaneutralität bis 2040 auf den Weg bringen wollen. Das brauch konkrete Gesetzte, Rahmenbedingungen und Investitionen.

Kurz sagte aber: ‘Genehmigte Projekte werden durchgeführt‘.

Was wir in Infrastrukturprojekten haben, sind Umweltverträglichkeitsprüfungen. Die sagen, ob ein Projekt die gesetzlichen Mindeststandards erfüllt. Aber wir sind jetzt mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die die Zukunft betreffen. Mit dem Ziel Klimaneutralität 2040, das ist ein großer Auftrag. Deswegen muss man sich anschauen, ob die Entscheidungen, die vor vielen Jahren getroffen wurden, im Hinblick auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen noch vernünftig sind.