Diese kleine Gemeinde will Vorreiter bei der Energiewende sein

650 Haushalte gibt es in Tattendorf, und diese zahlen jährlich bis zu zwei Millionen Euro für ihr fossiles Öl und Gas, übrigens an Länder wie Russland oder Kasachstan, rechnet Mesterhazi vor. Warum nicht so schnell wie möglich auf den Zug der Energiewende aufspringen und damit Jobs und Wertschöpfung in der Region schaffen, dachte sich der Politiker.

Denn Tattendorf hat eigentlich alles, was die Energiewende so braucht: Viel Wind und einen Windpark mit elf Anlagen und dem Potenzial für zusätzliche Windräder; drei Kleinwasserkraftwerke an einem Seitenarm der Triesting; sehr viele Dächer, die großteils noch ohne Sonnenstrompaneele ungenützt sind. Sogar ein privates Biomasseheizwerk haben die Tattendorfer und, verrät Mesterhazi, in einigen hundert Metern Tiefe Thermalwasser, das 80 Grad heiß sein soll. Das wissen die Tattendorfer, weil in den 1960er Jahren die OMV hier nach Öl und Gas bohrte, aber nur heißes Wasser fand.