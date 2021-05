Gewessler: „Für Autoraser habe ich null Verständnis“

Im März hatten Mobilitätsministerin Leonore Gewessler und Innenminister Karl Nehammer eine Novelle gegen Autoraser vorgestellt. Diese wird demnächst vom Parlament beschlossen.

KURIER: Frau Minister, sind Sie wirklich so eine Autohasserin, wie das die FPÖ ständig behauptet?

Leonore Gewessler: Nein. Viele Menschen in Österreich sind auf ihr Auto angewiesen, auch in meiner Familie. Mein Schwager arbeitet Schicht und muss dazu in einen Ort in der Umgebung von Graz pendeln. Ohne Auto ginge das derzeit für ihn gar nicht. Und es wird wohl auch in Zukunft so bleiben, das verstehe ich. Also eine Autohasserin bin ich sicher nicht.