Roadrunner spielen mit Polizei Katz und Maus

Laut dem Leiter der Wiener Verkehrspolizei, Michael Takacs, sei die einschlägige Szene zweigeteilt. Nämlich in jene, die legal ihre Fahrzeuge tunen und damit ihre Liebe zur Technik und zum Auto zur Schau stellen. Und in jene Gruppe, die illegale Umbauten tätigt und sich am liebsten auf öffentlichen Verkehrsflächen duelliert – mit einem Fuß am Gas und dem anderen im Kriminal. Wie schnell das gehen kann, hat diese Woche ein Fall in Wien gezeigt. Zu 20 Monaten unbedingter Haft ist ein 32-jähriger Raser unter Drogeneinfluss verurteilt worden, der am Zebrastreifen ein Ehepaar mit dem Wagen erfasste. Eine 70-jährige Frau starb.

Ein riesiges Problem für die Polizei sind die fehlenden Organisationsstrukturen in der Roadrunner-Szene. „Wir würden gerne mit den Leuten sprechen und mehr über die Ideologie erfahren. Da könnte man sicher besser einwirken. Aber es gibt keinen Verantwortlichen und keine vereinsähnliche Struktur dahinter“, sagt Konrath.