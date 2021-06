Artensterben: Wie Lurch und Schlegel gerettet werden sollen

Auch im grünen Österreich findet sich also das weltweite Artensterben wieder. Das gefährdet die Lebensgrundlage der Menschheit, da der Verlust an Lebensräumen, Arten und der genetischen Vielfalt ungebremst voranschreitet. Der Verlust an Biodiversität wird neben dem Klimawandel als die bedeutendste globale Umweltbedrohung gesehen.

Eine Studie aus Deutschland hat 2017 großes mediales Aufsehen erregt – sie machte publik, dass seit den 1990er-Jahren die Biomasse fliegender Insekten um über 75 Prozent zurückgegangen ist. Wer sich an Beispiele aus dem Biologieunterricht über die Nahrungsketten der Natur erinnert, wird verstehen, wie problematisch es sein muss, wenn in einem Bereich 75 Prozent weniger Biomasse und damit Futter für andere vorhanden ist.