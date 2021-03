So groß ist die Artenvielfalt der Tiere in der Großstadt

In Städten kann die Artenvielfalt mitunter sogar höher sein als auf dem Land. Zumindest an Stadträndern, wo Wald oder Au an naturnahe Gärten grenzt. Weniger Arten finden sich im ländlichen Bereich auf Flächen, die intensiv landwirtschaftlich genutzt werden, wo sich ein Maisfeld an das andere reiht. Es seien die unterschiedlichen Lebensräume, die es den Tieren möglich machen, in der Nähe der Menschen zu bleiben, sagt die Wiener Umweltanwältin Andrea Schnattinger. Hecken oder Totholzbereiche, Obstbäume oder Nistkästen und Begrünungen an Hausmauern sind nur kleine Beispiele. Tiere – wie Füchse – leben auch von dem, was Menschen hinterlassen. Essensreste etwa (Tollwut gibt es hierzulande übrigens keine mehr).