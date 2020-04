Corona-Folgen: Singvögel zwitschern jetzt leiser

350.000 Brutpaare in Österreich, Stadt- und Siedlungsbewohner. Brütet in Hohlräumen von Gebäuden, bevorzugt in Kolonien. Beide Eltern brüten. Ist zwar bei Fütterungen und z. B. im Gastgarten sehr zahm, aber am Brutplatz empfindlich. Das andauernde Tschilpen am Brutplatz ist tatsächlich Gesang – das Männchen verteidigt damit sein Nestrevier