E-Wirtschaft sieht Herausforderungen beim Ökostrom-Ausbau

Herausforderungen sieht Strugl dennoch. Zunächst muss das österreichische Gesetz auf EU-Ebene nostrifiziert werden. Der ambitionierte Ausbau könnte aber auch in Österreich auf Widerstand stoßen. So würden sich bei Raumplanung und Genehmigungsverfahren auf Ebene der Bundesländer immer wieder Hindernisse ergeben.

In weiterer Folge gehe es dabei aber auch um die Akzeptanz in der Bevölkerung – das betrifft etwa Windräder und Hochspannungsleitungen. Neue Projekte müssten deswegen in transparenten und partizipativen Prozessen umgesetzt werden.

Kritik an Förderregime

Wie viel die neuen Energiegemeinschaften zu dem geplanten Ausbau um 27 Terawattstunden (TWh) beitragen können, ist für Strugl nicht absehbar. „Grundsätzlich ist es eine richtige Idee, die Bürger bei dieser Energiewende mitzunehmen, indem man sie als Betroffene auch zu Beteiligten macht.“