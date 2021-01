„Das bezahlt der Stromkunde“

Wann erreicht Wasserstoff als Energieträger die Marktreife?

Dazu gibt es unterschiedliche Einschätzungen, wir glauben, dass es nicht vor 2030 sein wird.

Wie kann das funktionieren?

Die meisten Experten gehen davon aus, dass es eine Wasserstoffwirtschaft in Europa geben wird, die international Energieagentur spricht sogar von einer globalen Wasserstoffwirtschaft. Dazu braucht es zwei Hebel. Erstens, gerade am Beginn, entsprechende Incentivierungen und regulatorische Rahmenbedingungen, zweitens Skaleneffekte. Es muss einen großen, industriellen Maßstab geben, damit grüner Wasserstoff wirtschaftlich ist. Sehr grob gesprochen wird es in etwa so funktionieren, dass der grüne Wasserstoff dort erzeugt wird, wo er am billigsten ist, also dort, wo erneuerbarer Strom günstig erzeugbar ist. Aus Windkraft im Norden Europas, aus Sonnenkraft im Süden. Und von dort wird er dann zu den Bedarfsträgern transportiert. Wir werden in Österreich nicht genug grünen Wasserstoff erzeugen können.

Gibt es dazu schon konkrete Projekte?

Wir sind Teil eines großen Konsortiums, das sich gerade bildet. Ein IPCEI-Projekt („Important Projects of Common European Interest“ der Europäischen Kommission, Anm.), wo es darum geht, in Südosteuropa größere Mengen grünen Wasserstoffs zu erzeugen und zu Industrieabnehmern zu bringen.

Können Erdgas oder Biogas Brückentechnologien sein?

Gas als Brückentechnologie werden wir vermutlich noch länger sehen. Ich glaube, dass Biogas (z.B. aus landwirtschaftlichen Abfällen, Anm.) in der Größenordnung nur eine untergeordnete Rolle spielen wird. Aber absehbar ist, dass es immer mehr grüne Gase geben wird.