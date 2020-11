Biomethan: Heizen und Tanken mit Mist

Etwa ein Viertel des Rohgases verwertet EVM nicht zur Gewinnung von Methan, sondern direkt zu Strom und Wärme. Neben der benötigten Leistung für die eigene Anlage liefert ein Blockheizkraftwerk Fernwärme an 80 Haushalte. Der Überschuss geht zusammen mit dem an die Glashäuser. Die elektrische Energie wird zum Ökostromtarif ins Netz eingespeist. Die Verstromung von Biogas ist zwar teurer als die Gewinnung von Elektrizität aus Wind oder Fotovoltaik, dafür funktioniert sie unabhängig von Wetter, Tages- und Jahreszeiten. Der Vergärungsprozess läuft durchgehend und kann nicht per Knopfdruck pausiert werden.

Ausbauziele

Die EVM wurde 2005 als bäuerliche Genossenschaft gegründet. Im Jahr 2010 übernahm sie der Wiener Wirtschaftstreuhänder Stefan Malaschofsky, der den Ausbau zur heutigen Größe in die Wege leitete.

Die Aussichten schienen günstig: Die damalige Regierung gab das Ziel aus, dass im Österreich des Jahres 2020 200.000 Gasautos fahren sollten. Geworden sind es, inklusive Klein-Lkw, allerdings nur knapp 11.000. Malaschofsky ist dennoch überzeugt, dass Methan in der Mobilität eine wichtige Rolle spielen könnte, insbesondere im Schwerverkehr.