Windkraftbranche fordert mehr Geld für schlechtere Standorte

Geht es nach der IG Windkraft, sollen in zehn Jahren 1.900 statt der derzeit 1.340 Windräder stehen. Da die neuen größer und effizienter sind, ließe sich auf derselben Fläche mit insgesamt weniger Masten und Rotoren etwa die eineinhalbfache Menge Strom erzeugen.

Förderungen

In Anbetracht der angestrebten Kapazität kann man es sich laut Moidl nicht leisten, den Ausbau auf die dafür am besten geeigneten Standorte zu beschränken. Damit die Flächen trotzdem bebaut werden, fordert die IG Windkraft eine „standortdifferenzierte Förderung“. Schlechtere Standorte sollen also mehr staatliche Gelder erhalten. Kritiker befürchten, dass dadurch ineffiziente Strukturen geschaffen und dann alimentiert werden.

Bisher steht der Löwenanteil der österreichischen Windräder in Niederösterreich und dem Burgenland. Die Förderung schwächerer Standorte würde eine stärkere regionale Differenzierung ermöglichen und so auch die Stabilität der Versorgung erhöhen. Zweitens wäre eine vermehrt regional ausgerichtete Stromversorgung weniger stark auf den Ausbau von Hochspannungsleitungen angewiesen.