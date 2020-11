NÖ: 229 Meter hohe Windräder sorgen für Spannungen

„Der Schildberg“, sagt Ernst Holovsky, „ist ein wunderbarer Wald. Jetzt wird er zerstört.“ Holovsky wohnt in Böheimkirchen im Bezirk St. Pölten. Auf dem Gemeindegebiet sollen zwei 229 Meter hohe Windräder errichtet werden, auf St. Pöltner Gebiet eines. Etwas mehr als vier Hektar werden dem Projekt wohl weichen müssen, gemeinsam mit der Umweltorganisation „Alliance For Nature“ will er das Vorhaben nun bekämpfen.

UVP-Verfahren

Die Geschichte des Projektes reicht allerdings viel weiter zurück. Denn bereits im Jahr 2013 wurden erste Pläne gewälzt, ein Jahr später die Bevölkerung informiert. „Es ist alles wirklich sehr transparent abgelaufen“, erzählt Bürgermeister Johann Hell. Zudem seien auch die Bürger befragt worden, 462 Menschen machten mit. Das Ergebnis: 61 Prozent sprachen sich für eine Errichtung der Anlage aus, 39 Prozent dagegen.