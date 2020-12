Wien-Energie-Chef Strebl: „Energiewende ist ein Maßanzug“

Neben der Müllverbrennung setzt Wien Energie auf drei Energiequellen: Zum einen gelte es, geothermische Energie im Wiener Becken zu erschließen. Das bedeutet, dass unterirdische heiße Quellen für das Fernwärmenetz genutzt werden sollen. Teilweise bereits umgesetzt ist die Nutzung vorhandener Abwärme. Beispiele dafür sind die Anschlüsse in der Manner Schnittenfabrik in Hernals und in der Therme Oberlaa. Ein dritter wichtiger Baustein ist der Einsatz von Wärmepumpen. Eine solche am Standort Simmering versorgt bereits 25.000 Haushalte. Eine weitere soll voraussichtlich bis 2024 in der Hauptkläranlage fertiggestellt werden und etwa 100.000 Haushalten Wärme liefern.

Darüber hinaus könnte grünes Gas zukünftig eine Rolle spielen. Eine einfache Lösung für den Ersatz der Gasheizungen sieht Strebl nicht. „Die Energiewende ist ein Maßanzug und keine Stangenware.“

Allerdings spielt beim Thema Raumwärme auch die Energieeffizienz eine wichtige Rolle. Großes Potenzial sieht Strebl deswegen in der thermischen Sanierung. Bis 2030 will Wien Energie 1,2 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investieren, sowohl in Zukäufe, als auch in Ausbauten.