Fernkälte - die Kühlung aus dem Donaukanal

Für die Kunden seien die Kosten mit denen einer herkömmlichen Klimatisierung vergleichbar, je nach konkretem Bedarf vielleicht auch niedriger, so Hölzl. Klare Vorteile sieht Wien Energie in den frei bleibenden Dachflächen und der Konformität mit dem Denkmalschutz.

Auch wenn man es heuer bislang nicht merkt, Wien hat ein Hitzeproblem. Deswegen ist man bei Wien Energie zuversichtlich, dass der Markt für die Fernkälte in den kommenden Jahren wachsen wird. Das Angebot richtet sich vorrangig an Businesskunden, insbesondere in Neubaugebieten, bei Großsanierungen oder zur Umrüstung bestehender Klimasysteme. Etwa ein Drittel davon ist öffentlich, schätzt Hölzl, dazu gehören etwa Spitäler. Unter den privaten Kunden sind Hotels, Bauträger oder auch Betreiber von Bürogebäuden. Für Interessierte findet am 23.7. eine Führung statt, Anmeldung bis 17.7. bei Wien Energie.