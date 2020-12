Sonne, Wind und Klärschlamm

Aber auch Investitionen in die Netzinfrastruktur seien „essenziell“, erklärte Vorstandsdirektor Franz Mittermayer. Einerseits liege das am geänderten Gebrauchsverhalten, etwa durch den vermehrten Einsatz von E-Mobilität und Wärmepumpen. Andererseits steigt aber mit dem Anteil der erneuerbaren Energieträger auch die Volatilität.

Klärschlamm

Ein „sehr attraktives neues Geschäftsfeld“ verortet Mittermayer in der Verbrennung von Klärschlamm. Dabei werden thermische Energie und Strom gewonnen, der Phosphor der Asche kann als Dünger eingesetzt werden. Die EVN ist dabei in Projekte in Deutschland, Litauen und Polen sowie in Kuwait und Bahrain eingebunden.