Großaufträge für EVN: 280 Millionen Euro mit Schlamm

Bei allen genannten Anlagen handelt es sich übrigens um sogenannte Monoverbrennungsanlagen – hier wird also nur Klärschlamm verbrannt, und nicht etwa Müll mitverbrannt. Der Vorteil: Aus der übrigen Asche kann Phosphor rückgewonnen werden, der für Düngemittel eingesetzt werden kann. Bei der Verbrennung des Klärschlamms wird die entstehende Energie in Wärme oder Strom verwandelt.

Generell sieht die EVN in den Bereichen Kläranlagen sowie Klärschlammverbrennung großes Potenzial. Aktuell macht das Umweltgeschäft – dazu gehören auch die Themen Müll und Trinkwasser – rund zehn Prozent des Umsatzes der EVN aus.

„Der Bedarf an Klärschlammverbrennung wird stark ansteigen. Dafür sind wir gut gerüstet, weil wir in der Lage sind, unterschiedliche Anlagengrößen zu bauen und wir auch die Technik davor kennen“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach dem KURIER. Immerhin ist die EVN-Tochter WTE bereits Spezialistin im Bau von Kläranlagen.

Zukunftsmarkt bei der Klärschlammverbrennung sei neben Deutschland auch der arabische Raum sowie Österreich. „Das Interesse ist da“, so Zach. Vor allem weil die gesetzlichen Bestimmungen für Klärschlammanbringung als Dünger vielerorts immer strenger werden.

Klärschlammverbrennung ist für die EVN aber nicht nur im Ausland ein Thema. In Dürnrohr (Bezirk Tulln) entsteht am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks ebenfalls eine solche Anlage. Rund 140.000 Tonnen nasser, kommunaler Klärschlamm sollen hier in Zukunft (frühestens ab 2024) verbrannt werden.

Somit können in Dürnrohr „80 Prozent des in Niederösterreich anfallenden kommunalen Klärschlamms in Energie umgewandelt werden“, erklärt Zach.

Die notwendige Infrastruktur wie der Bahnanschluss ist gegeben. Kostenpunkt: Rund 40 Millionen Euro, je nach Ausgestaltung der Anlage. In Dürnrohr entsteht übrigens auch eine Fotovoltaik-Anlage, sie wird in den nächsten Wochen eingereicht. Kostenpunkt rund 15 bis 20 Millionen Euro.