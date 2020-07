Boeing stellt Produktion des legendären Jumbo-Jets 747 ein

Air Force One: Das fliegende Präsidentenbüro

Die wohl berühmteste modifizierte Version ist diese Boeing 747-200B: Zwei dieser Jets sind aktuell als Teil der Flotte der US Air Force im Einsatz und dienen als mobiles Büro des US-Präsidenten. Ist er an Bord, so lautet das Rufzeichen desjenigen Flugzeugs stets "Air Force One".