Der bei Passagieren beliebte A380 wird zu einem reinen Frachtflieger

Der A380 ist nicht nur der größte Passagierjet aller Zeiten, sondern bei Passagieren auch äußerst beliebt. Er ist leise, im Inneren fühlte es sich fast so an, wie in einem Zeppelin zu fliegen. Dazu kommt in einigen Versionen eine Art Empfangshalle, die schon beim Einsteigen den Eindruck erweckt: Das ist ein ganz besonderer Flieger.

Doch der A380 steht vor dem Aus, die letzte Maschine soll im kommenden Jahr hergestellt werden. Viele große Fluglinien (wie Lufthansa, Air France oder British Airways) mustern diesen „Superjumbo“ bereits früher aus als geplant, denn das Flugzeug hat zu viele Nachteile für den Passagierflug. Diese haben sich durch die Corona-Krise sogar noch weiter verschärft. Denn der A380 verbraucht nicht nur (wegen der vier gigantischen Triebwerke) enorm viel Sprit, sondern ist so groß, dass er nur schwer mit Reisenden gefüllt werden kann. Es gilt als wahrscheinlich, dass sehr viele Maschinen nach der Krise nie wieder abheben werden.