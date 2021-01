"Fat Cat Day": Welche ATX-Chefs am meisten verdienen

Wenn OMV-Vorstandschef Rainer Seele den ersten Arbeitstag (4.1.) im Jahr beendet, hat er bereits so viel verdient wie der durchschnittliche Arbeitnehmer in Österreich im ganzen Jahr 2021 verdienen wird. Zu diesem Ergebnis kommen Berechnungen der Arbeiterkammer Wien (AK) zum so genannten "Fat Cat Day", die dem KURIER vorliegen.

Der „Fat Cat Day“ (zu Deutsch: „Fette-Katzen-Tag“) wird jährlich von der britischen Lobbygruppe „High Pay Centre“ errechnet und bezeichnet jenes Datum, an dem die Chefs von börsenotierten Konzernen so viel verdient haben, wie ein Durchschnittsverdiener im ganzen Jahr. Als „fette Katze“ werden dabei wenig schmeichelhaft Manager mit besonders hohen Gehältern bezeichnet.

Nur fünf Tage arbeiten

Um das mittlere Jahreseinkommen (Median) eines österreichischen Arbeitnehmers zu erhalten, muss ein Vorstandsvorsitzender eines ATX-Unternehmens heuer im Schnitt nur fünf Tage lang arbeiten. Der so genannte „Fat Cat Day“ fällt damit unter Berücksichtigung der arbeitsfreien Feier- und Wochenendtage heuer auf den 9. Jänner. Im Vorjahr fiel der "Fat Cat Day" auf den 8. Jänner.

Gutes Geschäftsjahr 2019

Die Arbeiterkammer ermittelte die Gehaltsschere für Österreich anhand der Geschäftsberichte 2019 /20 der heimischen ATX-Unternehmen. Das Corona-Jahr 2020 ist darin also noch nicht berücksichtigt. Die Annahme erfolgte analog zur britischen Berechnung. Demnach lag das Durchschnittsgehalt der 20 ATX-Vorstandschefs - darunter mit Elisabeth Stadler (VIG) nur eine Frau - zuletzt bei rund 2,2 Mio. Euro. Ein Vorstandsvorsitzender arbeitet nach der Berechnung 12 Stunden am Tag, nimmt sich an einem von 4 Wochenenden frei und kommt mit 10 Tagen Urlaub plus 9 Feiertagen aus.

In Summe arbeitet er also 320 Tage oder 3.840 Stunden. Bei einem Stundenlohn von 574 Euro muss ein Vorstandsvorsitzender somit 57 Stunden arbeiten, um das Jahres-Medianeinkommen eines österreichischen Beschäftigten zu erreichen.