Bürgerbeteiligung bei Energiewende hat noch viel Luft nach oben

Im Umweltministerium sieht man zumindest die geplanten Energiegemeinschaften als ersten richtigen Schritt in Richtung Bürgerbeteiligung. Dabei geht es um die gemeinsame Produktion und Nutzung von sauberer Energie in kleineren lokalen oder regionalen Einheiten – doch ohne damit Gewinn zu erzielen. Dieser fällt in Form der möglichen Stromkostenersparnis nur indirekt an.

Doch das nötige neue Gesetz, das EAG, verzögert sich. Auch das ein Grund, so Kritiker, warum es aktuell nicht viele Bürgerbeteiligungsprojekte gibt. Der NÖ-Energieversorger EVN zum Beispiel setzt aktuell zwei Projekte – eines in Wiener Neustadt, eines in St. Pölten – um. „Viele andere Projekte warten auf die Möglichkeiten, die das neue EAG bringt“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach. Denn oft hängt es von Förderzusagen ab, ob Projekte realisiert werden oder nicht.

Vollgas geben hierzulande nur die Banken im boomenden Fonds-Markt, der immer „grüner“ und „nachhaltiger“ wird. So will etwa die Erste Bank die Anzahl ihr Nachhaltigkeitsfonds von derzeit 11 bis Ende 2023 auf 17 steigern. Aktuell werden 3,4 Mrd. Euro in nachhaltigen Fonds verwaltet, das seien rund 5 Prozent vom gesamten veranlagten Vermögen. Ob da jedoch alles grün ist, wo grün drauf steht, muss im Einzelfall geprüft werden.

Politisch läuft die heikle Debatte, welches Finanzprodukt sich tatsächlich das Mäntelchen „Green Finance“ umhängen darf. Der einzelne Anleger muss derzeit noch für sich entscheiden: Ist die OMV nun ein „böser“ Konzern, der mit den fossilen Energieträgern Erdöl und Erdgas sein Geld macht? Oder anerkennt der Anleger die Bemühungen der OMV, sich in einen Chemiekonzern zu verwandeln und mehr und mehr in den Umwelt- und Klimaschutz zu investieren?