Viele Widerstände auf dem Weg zur Energiewende

Am kommenden Sonntag findet in Biedermannsdorf eine Volksbefragung zu dem Thema statt. Rechtsverbindlichen Charakter hat diese nicht. Man habe auch keinen alternativen Standort für die Anlage in der Region gefunden, betont Zach. Jener in Biedermannsdorf bedeute kurze Transportwege, somit geringen Wärmeverlust, Produktion vor Ort und Anschluss an das gut ausgebaute Netz der Wiener Netze in der Region. Der Gemeinde habe man angeboten, genaue Zufahrtsrouten für den Lkw-Verkehr festlegen zu können, auf dem vier Hektar großen Areal werde ein kleines Waldstück als Rückzugsort für Tiere angelegt (siehe Bild).