Motorsäge trübt die Freude über Stadtpark-Umbau in Wr. Neustadt

Der Wiener Neustädter Stadtpark wird zum 150-Jahr-Jubiläum groß umgestaltet. Nur eine Woche nachdem die Stadt die Maßnahmen präsentierte, ist bereits Feuer am Dach. Obwohl sie bei der internen Vorstellung des Projekts vor allen Gemeinderatsfraktionen keine Einwände hatten, kam am Dienstag ein Aufschrei der Wiener Neustädter Grünen. Sie bekritteln, dass im Zuge der Neugestaltung mit Motorsägen neun alten Föhren und einer Thuje zu Leibe gerückt wurde. Die Bäume wurden Dienstag früh gefällt und abtransportiert. An ihrer Stelle soll ein großzügiger Rosengarten entstehen. Außerdem werden als Kompensation für die Fällungen 30 neue Zierapfel-Bäume im Park frisch gepflanzt.

Trotz dieser Maßnahmen sehen die Grünen das „ökologische Gleichgewicht“ im Stadtpark nicht hergestellt. „So große, alte Bäume haben sicherlich einen wesentlich ökologischeren Nutzen als ein frisch gepflanzter Rosengarten und ein paar Jungbäume“, sagt Grünen-Klubobfrau und Gemeinderätin Selina Prünster. Die Fraktion machte deshalb in Sozialen Medien Stimmung gegen die Schlägerungen.

Im Rathaus kann man die „künstliche Aufregung“ der Umweltpartei kaum nachvollziehen. Bei der Präsentation der Umbaupläne für den Stadtpark habe es von den Grünen keinen einzigen Einwand geschweige denn eine Frage zu dem Projekt gegeben, heißt es aus dem Büro von Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).