Mediation soll gesunden Ahornbaum vor der Säge retten

Kuriose Ausmaße nimmt der Streit um einen jahrzehntealten Ahornbaum auf der Wieden an. Die Frage, ob der gesunde Baum gefällt werden soll oder nicht, beschäftigt längst nicht nur die betroffene Hauseigentümergemeinschaft sowie die Hausverwaltung – sondern mittlerweile auch die Bezirkspolitik. Um zu einem Ergebnis zu kommen, hat Bezirkschefin Lea Halbwidl ( SPÖ) nun sogar eine Mediation anberaumt.

Dabei klingt die Causa im ersten Moment denkbar unspektakulär: Da ein Ahornbaum im Innenhof eines Wohnhauses in der Graf-Starhemberg-Gasse den darunter befindlichen Keller beschädigt, möchte ihn die Hausverwaltung schon seit drei Jahren entfernen lassen. Die Erlaubnis des Magistratischen Bezirksamts liegt zwar vor. Gefällt wurde der Baum trotz mehrerer Anläufe aber noch immer nicht. Auch Dienstagfrüh zog die beauftragte Firma unverrichteter Dinge wieder ab.

Eigentümer stellt Hausverwalter einen Baum auf

Grund dafür sind Wohnungseigentümer wie Robert Hilger, der das Mikroklima im Innenhof erhalten will und alle Hebel in Bewegung setzt, um die Rodung zu verhindern. Unter anderem bat er die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein um Hilfe. Hilger ist aber nicht der einzige, der den Baum retten will. Abgesehen von anderen Hausparteien steigen auch die rote Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl und deren grüne Stellvertreterin Barbara Neuroth gegen die Rodung auf die Barrikaden. Bis dato mit Erfolg.