"Mache mir Sorgen": Ärger um Rodungen in St. Pölten

Kahl sieht es aus, das Areal rund um den Spielplatz in der Dr. Rudolf-Kirschschläger-Straße in St. Pölten. Zu kahl, finden manche Anrainer, die nun wissen wollen, warum in den vergangenen Wochen Bäume und Sträucher entfernt wurden.

"Was plant die Stadt?"

"Dies war ein wichtiger Lebensraum für Vögel und andere Tiere und ein Ruheort für Menschen. Nun verbleibt nur ein sehr kleiner Teil des Areals unberührt. Als Anrainer mache ich mir große Sorgen, was die Stadt mit diesem Gebiet plant", schreibt eine Leserin an den KURIER.