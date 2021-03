St. Pöltner haben Fernweh: "Kunden lechzen nach Urlaub"

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Das Jahr 2020 war ein trauriges für Reiseliebhaber. Statt dem Bad in der Südsee, war eher das Bad in der eigenen Badewanne angesagt. Anstelle des Reisepasses konnte man mit etwas Glück vielleicht schon den Impfpass zücken.

Nach einem Jahr in den eigenen vier Wänden ist nun der Durst nach Urlaub groß, wie auch Christian Mühlbauer bemerkt. "Meine Kunden lechzen nach Urlaub", meint der Betreiber von Metropolis Reisen in St. Pölten.

Fernreisen schwer planbar

Momentan plätschern die Buchungen so dahin. "Momentan haben wir täglich drei Stunden geöffnet, mehr als ein oder zwei Buchungen kommen am Tag aber nicht zusammen", so der Chef.

Wer es sich leisten kann, setzt sich derzeit gerne nach Dubai oder auf die Malediven ab. Bei der Sommerurlaubsplanung würden momentan Destinationen wie Griechenland oder Zypern hoch im Kurs stehen. Fernreisen, auf die das St. Pöltner Reisebüro spezialisiert ist, wären aber immer noch schwer planbar.

Sicherheit ist das wichtigste

"Manche Reisen nach Australien oder Neuseeland verschieben wir nun nach dem Vorjahr bereits auf nächstes Jahr", so Mühlbauer. "Oft buchen Kunden eine Kreuzfahrt, die dann aber bald darauf wegen zu weniger Teilnehmer wieder abgesagt wird."