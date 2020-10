Reisen in Zeiten der Pandemie: Mit dem Rad auf den Kilimandscharo

Erst seit dem Jahr 2016 ist es überhaupt möglich, mit dem Rad auf den Kilimandscharo zu fahren. Zuerst führt die Route durch einen Regenwald, über Wurzel- und Felstrails bishin zu Grasfeldern. Weiter oben in der vegetationslosen Zone dominieren Geröllhänge mit Schnee und Fels.

"Ich wurde höhenkrank"

Immer wieder musste Mühlbauer, der von örtlichen Guides begleitet wurde, das Rad schieben. „Manchmal geht es gar nicht mehr weiter, da muss das Bike getragen werden“, berichtet er. Vor allem die Höhe machte dem Niederösterreicher zu schaffen. „Ich wurde höhenkrank, konnte kaum noch weiter und habe erbrechen müssen.“

Was dem 60-Jährigen trotz der Strapazen gleich aufgefallen ist: derzeit herrscht am Kilimandscharo, der in normalen Zeiten von bis zu 15.000 Menschen pro Jahr besucht wird, kaum Betrieb. „Ein paar Schweizer und Tschechen waren da, sonst sah man weit und breit keine Bergsteiger. Die Schweizer haben mir erzählt, dass in ihrem Flugzeug nur 13 Passagiere gesessen sind, inklusive Businessclass.“

Unglaubliche Aussicht

Übernachtet wurde in einer Holzhütte, einer der Guides kochte ein Essen, dann fuhr Mühlbauer weiter zum Gipfel. Er schaffte es bis zum Gilman's Point, der auf einer Höhe von 5.685 Metern liegt. „Die Aussicht ist unglaublich schön. Unter einem sind die Wolken, ein herrliches Gefühl.“