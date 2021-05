Nach 9 Jahren: Aus für umstrittenen Windpark in der Buckligen Welt

Umweltfreundliche Energiegewinnung wird ein bestimmendes Thema der Zukunft. Ob die Windkraft dafür die richtige Methode ist, darüber scheiden sich angesichts des Landschafts- und Naturschutzes die Geister. Nach neun Jahren Streit und kontroversieller Standpunkte wurde dieser Tage der geplante Windpark mit acht Windrädern in Schwarzenbach in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) überraschend ad acta gelegt. Der Gemeinderat hat sich einstimmig gegen die Errichtung entschieden und beschlossen, sich aus dem Projekt zurückzuziehen, so Bürgermeister Bernd Rehberger (SPÖ) in seiner Stellungnahme.

2012 wurde von der Firma „Ventureal“ die Idee geboren, in Schwarzenbach acht Windräder mit einer Höhe von mehr als 200 Metern aufzustellen. Firmengründer ist mit Franz Blochberger der älteste Sohn des gleichnamigen früheren nö. Agrar-Landesrats. Die Familie stammt aus der Buckligen Welt.