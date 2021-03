Wie 250 Meter hohe Windkraftwerke mit Schwertransportern entstehen

Prangl: Das Repowering alter Anlagen gewinnt für uns zunehmend an Bedeutung. Weil wir ja nicht nur den Transport und den Aufbau machen, sondern auch den Abbau und den Abtransport alter Anlagen durchführen. Das erfordert ebenfalls sehr viel Planung und braucht viele Beschäftigte. Die alten Anlagen werden ja nicht einfach weggesprengt, sondern es wird alles sorgsam abgebaut und runtergehoben. Übrigens wird das nicht alles verschrottet, sondern es gibt oft eine Nachnutzung dieser Anlagen.

Derzeit gibt es fast nur in Ostösterreich Windkraft. In Kärnten sind nur zwei Windräder, in Salzburg, Tirol, Vorarlberg gar keines. Sehen Sie da auch ein Problem mit den Bundesländern?

Prangl: Die größte Fläche haben wir definitiv im Burgenland und in Niederösterreich, im alpinen Bereich haben wir auch in der Steiermark Projekte. Aber soweit ich weiß gäbe es in allen Bundesländern geeignete Standorte.

Moidl: Das hat zwei wesentliche Gründe. Es kommt darauf an, wie die Landespolitik agiert, ob die Rahmenbedingungen für alle erforderlichen Bewilligungen gegeben sind. Da sieht man gut, Oberösterreich war ein Pionierland bei der Windkraft, dann haben sich die politischen Mehrheiten geändert, und seither war nur sehr wenig möglich. In Kärnten haben sie absurde Abstandsregeln verlangt. Der andere Faktor ist die Förderhöhe, die über lange Zeit für alle gleich war, obwohl die Situation der Standorte sehr unterschiedlich ist. Das ist ein Weg, den andere Staaten nicht gegangen sind, dort gibt es Förderungen, die vom Standort abhängig sind, das macht auch Sinn und ist viel effizienter. Jetzt wird das auch bei uns möglich sein. Insofern bin ich optimistisch, dass wir auch in den anderen Bundesländern wieder Anlagen errichten können.

Nach Niederösterreich und dem Burgenland wird auch in der Steiermark viel Windkraft erzeugt, wie waren da die Bedingungen?

Moidl: In der Steiermark war der Start etwas später, weil die technische Umsetzung viel schwieriger ist. Erst durch die moderne Technik wie von Herrn Prangl beschrieben, wurde der Aufbau und das Betreiben leichter möglich.

Prangl: Gerade in der Steiermark hat man lange Zeit den höchsten Windpark der Welt gebaut, das war echte Pionierarbeit. Damals mussten die Flügel mit Hubschraubern hinaufgelogen werden. Jetzt haben aber Rotorblätter die Eigenschaft, dem Wind möglichst viel Angriffsfläche zu bieten, das war also ein höchst gefährliches Prozedere. Es ist dann auch nur teilweise gelungen, und es mussten erst recht wieder LKWs übernehmen. Genau das Projekt haben wir uns zum Anlass genommen zu schauen, wie man das besser und möglichst sicher machen kann, und ohne schwere Eingriffe in die Natur, und ganz neues Equipment gemeinsam mit einem namhaften deutschen Auflieger-Hersteller entwickelt.

Moidl: Und genau solche Innovation mit den Transportern mit den hochgestellten Flügeln war enorm wichtig, weil ich jetzt auch durch kleine Ortschaften fahren kann, wo ich mit langen Flügeln gar nicht durchgekommen wäre. Und so müssen wir auch keine Ersatzstraßen bauen.