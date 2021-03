Was Energiewende eigentlich heißt: "Ab 2030 darf es keine Benzinautos mehr geben"

Geophysiker und Klimatologen haben festgestellt, dass die Verbrennung von fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdöl oder Erdgas die CO2-Konzentration in der Atmosphäre erhöht und so die natürliche Wärmeabstrahlung ins Weltall behindert wird. Das wirkt wie das Glas in einem Treibhaus, die Folge ist, dass sich das Klima erwärmt. Zwar gab es schon kältere und wärmere Perioden in der Erdgeschichte, aber noch nie einen derart rasanten Klimawandel, der zu Artensterben, Wetterextremen wie Überschwemmungen oder Dürren und Eisschmelze führt.