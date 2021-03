Das Ende der Gastherme – und was dann?

Auch die Energieversorgungsunternehmen erarbeiten gerade neue Geschäftsmodelle zur klimaverträglichen Energieversorgung. Ein standardisiertes Portfolio an Maßnahmen gibt es noch nicht. Die Technologien für einen Umstieg sind aber bekannt. Bei Wohnungen gibt es aktuell die Strategie, die Wärmeversorgung zu zentralisieren und dadurch die Wohnungen gasfrei zu machen. Einerseits durch mehr Fernwärme. Derzeit werden rund 40 Prozent des Wärmebedarfs in Wien durch Fernwärme abgedeckt, und zwar vor allem in dicht bebauten Bezirken. Jetzt wird in vielen zentralen Bereichen der Stadt nachverdichtet.

Werden Gebäude thermisch saniert, dann verringert sich ihr Energiebedarf und es können mit der gleichen Menge an Fernwärme mehrere Objekte bedient werden. In Gebieten, wo aus heutiger Sicht längerfristig keine Fernwärme verfügbar ist, gibt es Lösungen auf Basis von z. B. Wärmepumpen.