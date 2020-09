Debatte um Atomenergie neu entfacht

Dem widerspricht Nikolaus Müllner, Atomenergie-Experte an der Universität für Bodenkultur in Wien: „Hier hat man keine Lösung parat.“ Bis heute gibt es weltweit kein einziges fertiges Endlager. Das erste entsteht derzeit in Finnland – unter einer Insel, tief im Granit, 450 Meter unter der Erde. Dass Atommüll dort sicher verwahrt werden kann, glaubt Müllner dennoch nicht: Es handle sich um sehr gefährliche Stoffe, die einen sicheren Einschluss bis zu einer Million Jahre benötigen. „Wer kann sich so ein Lager überlegen?“ Und: Wie soll die Dokumentation funktionieren? „Stellen Sie sich vor, man brennt das auf CD-ROMs, die kann nach ein paar Jahren keiner mehr lesen.“

Selbst wenn sich Experten uneins sind, die Zahl der Atomkraftwerke sinkt weltweit. Stark ausgebaut wird nur in Asien. In China sind 49 Atomkraftwerke (AKW) in Betrieb, zehn befinden sich in Bau. Starkes Wachstum gibt es auch in Indien mit sieben Projekten, auch in Russland und Südkorea wird viel gebaut. In Europa und den USA gibt es kaum Neubauten, hier wird vor allem die Lebensdauer der bestehenden AKW verlängert, sprich modernisiert. In Afrika und Südamerika spielen sie so gut wie keine Rolle, in Australien gibt es kein einziges. Japan ist sich nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima noch immer nicht klar, wie es weitergehen soll. Nach den Störfällen im März 2011 wurden die 50 AKW im Land stillgelegt, mittlerweile arbeiten zehn wieder.