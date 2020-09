Atommüll: Deutschland sucht eine Lagerstätte für die Ewigkeit

Traktoren, die nach Hannover rollen, Sitzblockaden auf Gleisen, brennende Strohballen – Gorleben im niedersächsischen Wendland war jahrzehntelang Mittelpunkt des Anti-Atom-Protests. Begonnen hatte alles 1977 mit der Ankündigung des damaligen CDU-Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, dort ein „nukleares Entsorgungszentrum“, bestehend aus Zwischenlager, einer Wiederaufarbeitungsanlage und einem Endlager für Atommüll einzurichten.

Am Ende wurde es nur ein oberirdisches Zwischenlager, doch die Angst unter den Gegnern in und nahe der 644-Einwohner-Gemeinde ist geblieben: Bis heute ist kein Endlager für die Tausenden Tonnen radioaktiven Müll gefunden. 2022 soll der letzte Reaktor vom Netz gehen, 2031 will man einen Standort gefunden haben, wo radioaktives Material schlummern soll. In Gorleben wird das jedenfalls nicht sein, wie die Bundesgesellschaft für Entsorgung (BGE) am Montag mitteilte: Der Standort sei ob der vielen alten Bergwerke ungeeignet.