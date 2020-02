Atomkraft in Europa: Zukunft oder Vergangenheit?

Die Herausforderung ist, dass man als Alternative zu Atomstrom nicht mehr auf Kohle oder Erdgas setzen will, sondern erneuerbare Lösungen sucht. „Nicht immer scheint die Sonne, nicht immer geht der Wind, nicht immer tragen die Flüsse genügend Wasser“, sagt Klaus Kraigher, Sprecher der Österreichischen Energieagentur. Man sei enormen Schwankungen ausgesetzt, weil erneuerbare Energien nicht laufend verfügbar sind. In der näheren Zukunft müsse man sich daher mit der Speicherfrage auseinandersetzen.

Wie der Ausstieg verzögert sich übrigens vielerorts auch der Einstieg oder Ausbau von Atomkraft: Der Aufwand und die Kosten vermehren sich – auch wegen immer größer werdenden Sicherheitsanforderungen.

Welche EU-Staaten setzen (weiter) auf AKW?

Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass alle Regierungen so selbstverständlich gegen AKW sind wie Österreich. Polen ist etwa gerade dabei, in die Atomenergie einzusteigen – als Alternative zur Kohlekraft. Frankreich, Schweden, Finnland, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die Niederlande und Slowenien bleiben dabei. Nur die letzten beiden planen momentan keinen Ausbau. Große Teile der Bevölkerungen in diesen Staaten sind zur Atomenergie positiv eingestellt.

Auch unter Grünen - etwa in Schweden - finden sich ausgesprochene Befürworter. Schweden ist nach einem geplanten Ausstieg 1980 2010 wieder aktiv in die Atomenergie einzusteigen. In Frankreich ist der Staat eng in die Atomkraft verwickelt. Atomstrom ist oft Teil außenpolitischer Deals.