Mysteriöser Atom-Unfall in Russland: Immer mehr Fragen, kaum Antworten

Fünf Menschen tot, Radioaktivität erhöht. So lautete am 10. August, kurz zusammengefasst, die offiziell kommunizierte Meldung vom "Atom-Unfall auf einer Militär-Basis am Weißen Meer". Die zurückhaltende Informationspolitik Russlands bei Zwischenfällen dieser Art ist bekannt. Nachdem heute sogar in Norwegen radioaktives Jod festgestellt wurde, stellt sich aber die immer drängendere Frage: Wie schwer war der Unfall wirklich?

Inzwischen gilt als gesichert, dass über einen längeren Zeitraum radioaktive Strahlung freigesetzt wurde. Zunächst hatte es von Seiten Russlands noch geheißen, die Strahlungswerte seien unverändert. Zwar sei radioaktive Strahlung freigesetzt worden, jedoch nur kurzzeitig. Laut Greenpeace wurde direkt in der Nähe des Unglücksortes am Weißen Meer aber ein Wert von 2,0 Mikrosievert pro Stunde gemessen. Die Umweltschutzorganisation beruft sich dabei auf Informationen direkt aus der Stadt Sewerodwinsk in unmittelbarer Nachbarschaft zum Unglücksort.