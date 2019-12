Wie Atomkraft die europäische Klimadebatte spaltet

Trotz massiven Drucks, vor allem aus der Nukleargroßmacht Frankreich, beharrte Österreich auf sein Nein. Damit bleiben 1,6 Milliarden Euro, die in den kommenden fünf Jahren europaweit in die nukleare Forschung (auch in die medizinische) fließen sollen, vorerst gesperrt.

Eine spektakuläre Bremse zogen in der Vorwoche auch die Grünen im EU-Parlament: Bei der Ausrufung des „Klimanotstandes“waren sie noch dabei. Doch bei einer weiteren Abstimmung, bei der es um konkrete Maßnahmen des Klimaschutzes ging, votierten sie mehrheitlich dagegen. So protestierten sie gegen den Resolutionstext, in dem es heißt: „Die Kernenergie kann zur Verwirklichung der Klimaschutzziele beitragen.“ Dass Atomkraft für umweltfreundlich erklärt wird, ist den meisten Grünmandataren dann doch zu viel.