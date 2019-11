Die Hausbank der EU wird zur größten Klimabank der Welt

Der nun erzielt Kompromiss der neuen Förderleitlinien sieht vor: Treibstofffreie oder -arme Technologien sollen gezielt gefördert werden, um das Ziel zu unterstützen, den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieaufkommen in der EU auf 32 Prozent bis zum Jahr 2030 zu bringen. Alle künftigen Aktivitäten werden in Linie mit den Pariser Klimazielen gebracht.

Insgesamt will die EIB-Gruppe in den kommenden elf Jahren bis zu 1.100 Milliarden Euro an Investititionen in Umwelt- und Klimaprojekte anstoßen. Dabei geben Darlehen der EIB meist den Anstoß dafür, dass weitere Geldgeber Mittel investieren.

"Unser Ziel ist ehrgeizig", sagt Hoyer, "aber ich bin optimistisch, dass es klappen kann."

Der Anteil der klimabezogenen Förderprojekte der EIB würde damit von derzeit 26 Prozent auf rund 50 Prozent bis zum Jahr 2030 steigen. Dabei werde die Bank, so stellte Hoyer weiter klar, speziell jene Regionen unterstützen, die von ihrer Co2-intensiven Wirtschaft auf klimafreundlichere Systeme umsteigen müssen.