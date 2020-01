Windkraft-Ausbau im Abwärtstrend, Flaute hält auch 2020 an

Dass es also letztlich um mehr Geld für Subventionen gehe, will Moidl so nicht bestätigen. "Das ist nicht richtig, weil Förderung derzeit ja auch ganz gering ist. Das ist einfach nur das falsche System." Volkswirtschaftlich würden die Förderungen nicht höhere Kosten bedeuten. Mehr als um die Höhe der Förderungen gehe es um Sicherheiten bei der Finanzierung und um Haftungen.

Es gebe zwei wesentliche Ansprüche an ein neues Fördersystem, sagte Moidl, "eine rasche Realisierungsmöglichkeit und einen starken Anreiz, in neue Projekte zu investieren". Man brauche ein Förderprämien-System mit Direktvermarktung des Stromes. "Die Förderhöhe sollte administrativ festgesetzt werden. Zusätzlich zu dieser Änderung des Förderregimes braucht es eine Neugestaltung des Strommarktes mit einer klaren Priorität für erneuerbare Energien."